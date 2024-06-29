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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Терещенко о драфте НХЛ: «Плохо, что у Демидова нет международного опыта. Не видим дуэлей, какой раньше была схватка Кросби с Овечкиным. От этого теряют все»

В первом раунде выбраны четыре россиянина — форвард Иван Демидов («Монреаль», номер 5), защитник Антон Силаев («Нью‑Джерси», номер 10), нападающие Егор Сурин («Нэшвилл», номер 22) и Матвей Гридин («Калгари», номер 28).
Терещенко о драфте НХЛ: «Плохо, что у Демидова нет международного опыта. Не видим дуэлей, какой раньше была схватка “Кросби — Овечкин”. От этого теряют все» | Источник: Sports.Ru

"Четыре россиянина в первом раунде драфта — это хороший результат. Но я спокойно отношусь к этой церемонии, потому что и без драфта можно построить большую карьеру в НХЛ. Это показывает практика.

В первую десятку попали Иван Демидов и Антон Силаев. Они играют достаточно здорово, могут проявлять себя на уровне КХЛ. Силаев в плей‑офф был одним из лидеров обороны «Торпедо». Посмотрим, что будет в этом сезоне.

Плохо, что и у Демидова нет международного опыта. С удовольствием посмотрел бы на него в составе молодежной сборной России. На уровне своих сверстников Ваня смотрелся бы очень мощно. Мы его не видели в КХЛ, но в МХЛ он доминировал, завоевал Кубок Харламова.

Сошлюсь на слова Игоря Ларионова: номер на драфте — это только аванс. Остальное все зависит от наших ребят, как они будут развиваться. Гридин вообще играет в Северной Америке, его оценили высоко.

За теми, кто играет в России, теперь наблюдают не так тщательно, потому что скауты из‑за океана почти к нам не летают. Может, Демидов и Силаев ушли бы еще выше. Но мы не видим дуэлей на международной арене, какой раньше была схватка «Кросби — Овечкин». От этого теряют все.

А так очень интересно, как ребята будут развиваться дальше. Каким будет их отношение к хоккею и на льду, и вне арены.

Первый шаг сделан очень хороший, но это только начало", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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