Сергачев о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Когда обратился к Панарину и Овечкину, понимал, что интерес будет хороший, но такого ажиотажа представить не мог. Болельщики соскучились по играм такого масштаба» | Источник: Sports.Ru

"Несколько месяцев назад, когда с идеей о проведении такого матча я обратился к Артемию Панарину, а затем к Саше Овечкину, я понимал, что интерес аудитории будет хороший, но такого ажиотажа представить не мог.

Билеты в интернете разлетелись за сутки, а мне постоянно звонят и пишут друзья с просьбой найти возможность попасть на арену. Я вижу, как наши болельщики соскучились по матчам такого масштаба, когда на льду собираются лучшие российские игроки.

Быть организатором такого события — огромная честь для меня, но вместе с тем и большая ответственность. 20 июля мы с партнерами и нашей командой организаторов постараемся подарить всем большой хоккейный праздник.