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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Шура об Овечкине: «Мой лучший друг. Сашка побьет рекорд Гретцки, ему там осталось всего ничего»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Шура об Овечкине: «Мой лучший друг. Сашка побьет рекорд Гретцки, ему там осталось всего ничего» | Источник: Sports.Ru

"Вообще не слежу за футболом, ничего не знаю, никого не знаю. У меня есть лучший друг, Овечкин, но шайбу я тоже не вижу. Саша после матча что-то комментирует, я не вижу шайбу, я слепой.

Побьет ли он рекорд Гретцки? Он побьет все, да, Сашка побьет все, ему осталось там всего ничего. За этим я слежу", — заявил поп-исполнитель Шура.

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