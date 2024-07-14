Шура об Овечкине: «Мой лучший друг. Сашка побьет рекорд Гретцки, ему там осталось всего ничего»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Вообще не слежу за футболом, ничего не знаю, никого не знаю. У меня есть лучший друг, Овечкин, но шайбу я тоже не вижу. Саша после матча что-то комментирует, я не вижу шайбу, я слепой.
Побьет ли он рекорд Гретцки? Он побьет все, да, Сашка побьет все, ему осталось там всего ничего. За этим я слежу", — заявил поп-исполнитель Шура.