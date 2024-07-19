Роман Ротенберг поделился ожиданиями от «Матча года», выложив фото с Кузнецовым

«Жду не дождусь завтрашнего “Матча года”. Не терпится увидеть коллег-тренеров, ребят, с которыми прошли огонь и воду, играли на чемпионатах мира, побеждали на Олимпийских играх. Ждём переполненные трибуны и зрителей у экранов!», — написал Ротенберг.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».