Овечкин о лучших молодых игроках в НХЛ: «Бедард хорош, Капризов еще молодой. Очень много талантливых игроков приходит в лигу» | Источник: Sports.Ru

— После вылета из плей-офф в прошедшем сезоне вы сказали, что очень гордитесь командой. Как вы считаете, в следующем сезоне команда готова зайти дальше первого раунда?

— Будем стараться. Команда вроде сделала необходимые усиления. Самое главное — попасть в плей-офф, а там посмотрим.

— Если говорить о минувшем сезоне — кто из молодых игроков произвел на вас особое впечатление?

— Бедард хороший. Капризов еще молодой, конечно, тоже хорошо сыграл. А так очень много талантливых игроков приходит в лигу, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.