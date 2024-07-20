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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о лучших молодых игроках в НХЛ: «Бедард хорош, Капризов еще молодой. Очень много талантливых игроков приходит в лигу»

19-летний Бедард стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку года. 27-летний Капризов набрал 96 (46+50) очков в 75 матчах.

Овечкин о лучших молодых игроках в НХЛ: «Бедард хорош, Капризов еще молодой. Очень много талантливых игроков приходит в лигу» | Источник: Sports.Ru

— После вылета из плей-офф в прошедшем сезоне вы сказали, что очень гордитесь командой. Как вы считаете, в следующем сезоне команда готова зайти дальше первого раунда?

— Будем стараться. Команда вроде сделала необходимые усиления. Самое главное — попасть в плей-офф, а там посмотрим.

— Если говорить о минувшем сезоне — кто из молодых игроков произвел на вас особое впечатление?

— Бедард хороший. Капризов еще молодой, конечно, тоже хорошо сыграл. А так очень много талантливых игроков приходит в лигу, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин назвал хорошей идею позвать иностранцев на матч звезд КХЛ и НХЛ: «Будем работать». Панарин пошутил: «Визу можете сделать? Есть сложности».

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