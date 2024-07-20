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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Ротенберг о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Счет 8:8 — это знак, что Овечкин повторит рекорд Гретцки»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8. Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

«Счет 8:8 — это знак, что Саша Овечкин забьет необходимое количество голов для повторения рекорда Гретцки», — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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