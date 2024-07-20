Набоков после матча звезд: «Познать НХЛ полностью не получилось, ребята играли в полсилы. Хочется быть таким же профессионалом, как Бобровский. Он знает, как побеждать» | Источник: Sports.Ru

"Я немного начал переживать, потому что соперник совершал такие сложные броски и разыгрывал все до пустых ворот. Смотрел на это со стороны и начал трястись. Потом собрался и сыграл свою игру. Панарин после того, как я отражал его броски, не шутил, не подкалывал.

Слов нет, что удалось оказаться на такой игре! Потрясающие эмоции. Я ведь за этих игроков, за наших звезд, еще недавно играл на PlayStation! В детстве ни с кем из них не фотографировался, зато сегодня сфотографировался с Бобровским, Кочетковым, Малкиным, Сергачевым.