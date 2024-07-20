Ротенберг о россиянах в НХЛ: «Ребята радуют болельщиков в лучшей лиге мира, доказывая всем, что наш хоккей номер 1 в мире»

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

"Классное мероприятие. Ребята молодцы: Сергачев, Панарин как организаторы всех пригласили, собрали всех, ребят, тренеров. Друг друга ценим, уважаем, любим.

Ребята радуют наших болельщиков в лучшей лиге мира — НХЛ, доказывая всем, что наш хоккей номер 1 в мире. Выигрывают Кубки Стэнли, в частности, Бобровский. Это важно для популяризации хоккея.