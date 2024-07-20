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20 июля, источник: Sports.Ru

Ротенберг о россиянах в НХЛ: «Ребята радуют болельщиков в лучшей лиге мира, доказывая всем, что наш хоккей номер 1 в мире»

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

"Классное мероприятие. Ребята молодцы: Сергачев, Панарин как организаторы всех пригласили, собрали всех, ребят, тренеров. Друг друга ценим, уважаем, любим.

Ребята радуют наших болельщиков в лучшей лиге мира — НХЛ, доказывая всем, что наш хоккей номер 1 в мире. Выигрывают Кубки Стэнли, в частности, Бобровский. Это важно для популяризации хоккея.

Сегодня видел столько счастливых детей из разных школ. Они видели вживую Овечкина и других звезд. Счет 8:8 — такой знак, что Саша Овечкин забьет 42 шайбы", — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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