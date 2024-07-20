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20 июля, источник: Sports.Ru

Овечкин о Кузнецове: «Не могу сказать, какие у него планы. У каждого своя голова на плечах. Он сам поймет, что лучше для семьи, такое решение и примет»

Сегодня агентство, представляющее интересы Кузнецова, заявило, что он подпишет контракт с одним из клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. В числе претендентов на 32-летнего форварда называются СКА, «Трактор» и «Ак Барс».

Овечкин о Кузнецове: «Не могу сказать, какие у него планы. У каждого своя голова на плечах. Он сам поймет, что лучше для семьи, такое решение и примет» | Источник: Sports.Ru

Ранее игрок расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом.

Овечкин высказался после матча между звездами КХЛ и НХЛ в Москве.

— Вы приглашали Кузнецова на «Матч года»?

— У него сейчас непростая ситуация, вы же знаете. Надо понять, где он вообще будет играть. Если бы он был здесь, то картины не испортил, наоборот, прибавил бы шоу.

— Он приезжал к вам на детский турнир год назад.

— Да, я это помню. Кузя всегда отзывчивый, всегда приезжает. Он в этом плане молодец.

— Вы будете грустить, если он все-таки уедет из НХЛ?

— Поживем — увидим. Я просто не могу сказать, какие у него планы. У каждого человека своя голова на плечах. Он сам поймет, что лучше для семьи, такое решение и примет.

— Роман Ротенберг сказал, что Кузнецов точно вернется в КХЛ.

— Если Роман Борисович сказал, значит, так и будет, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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