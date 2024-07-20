Овечкин о Кузнецове: «Не могу сказать, какие у него планы. У каждого своя голова на плечах. Он сам поймет, что лучше для семьи, такое решение и примет»

Ранее игрок расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом.
Овечкин высказался после матча между звездами КХЛ и НХЛ в Москве.
— Вы приглашали Кузнецова на «Матч года»?
— У него сейчас непростая ситуация, вы же знаете. Надо понять, где он вообще будет играть. Если бы он был здесь, то картины не испортил, наоборот, прибавил бы шоу.
— Он приезжал к вам на детский турнир год назад.
— Да, я это помню. Кузя всегда отзывчивый, всегда приезжает. Он в этом плане молодец.
— Вы будете грустить, если он все-таки уедет из НХЛ?
— Поживем — увидим. Я просто не могу сказать, какие у него планы. У каждого человека своя голова на плечах. Он сам поймет, что лучше для семьи, такое решение и примет.
— Роман Ротенберг сказал, что Кузнецов точно вернется в КХЛ.
— Если Роман Борисович сказал, значит, так и будет, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.