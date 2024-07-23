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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о завершении карьеры: «В 40 лет сидеть на диване, бухать и смотреть ТВ, ютуб — не для меня. Надо что-то делать и как-то развиваться»

— Не боишься депрессии, которая возникает у профессиональных спортсменов, когда завершается карьера? Они начинают люто бухать и не могут выйти из этого состояния.

Овечкин о завершении карьеры: «В 40 лет сидеть на диване, бухать и смотреть ТВ, ютуб — не для меня. Надо что-то делать и как-то развиваться» | Источник: Sports.Ru

— Если найдешь свое дело после карьеры, смысл бухать?

Мне тоже будет тяжело перестроиться. На протяжении всей сознательной жизни я просыпался, тренировался, играл, и в определенный момент все закончится, мне надо будет находить другой путь. Но будем идти, искать, а что делать?

В 40 лет сидеть на диване, бухать и смотреть телевизор, ютуб — не вариант. Это не для меня. Надо что-то делать и как-то развиваться, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах».

Александр Овечкин: «Я каблук, надо же плюсики зарабатывать. Могу выпить пива с друзьями и посмотреть футбол, а больше мне ничего не надо».

Овечкин о том, что он «Джордан от хоккея»: «Это льстит. Не ожидал, что из меня получится суперзвезда».

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