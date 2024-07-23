Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Назаров: «Овечкин готов ворваться в сезон и побить рекорд Гретцки. В Америке одна комедия за другой. Победа будет за нами»

«Александр Овечкин даже на благотворительном “Матче года” в Москве показал, что находится в отличной форме, а мастерство и сила броска как были, так никуда и не делись.

Овечкин доказал, что готов врываться в новый сезон НХЛ и побить рекорд Гретцки, хотя до старта регулярного чемпионата еще достаточно времени.

Будем с интересом наблюдать за игрой нашего великого соотечественника и болеть за него.

Тем временем в Америке одна комедия за другой, периодически переходящие в трагикомедии.

Политологи действующего президента США доказали, что работают лучше и качественнее секретной службы. Спрятали главу государства на несколько дней, приспустили флаги, тем самым резко сменив информационный фон и затмив недавнее покушение на кандидата в президенты.

Но победа в любом случае будет за нами", — сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь