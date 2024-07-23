Андрей Назаров: «Овечкин готов ворваться в сезон и побить рекорд Гретцки. В Америке одна комедия за другой. Победа будет за нами»

Овечкин доказал, что готов врываться в новый сезон НХЛ и побить рекорд Гретцки, хотя до старта регулярного чемпионата еще достаточно времени.

Будем с интересом наблюдать за игрой нашего великого соотечественника и болеть за него.

Тем временем в Америке одна комедия за другой, периодически переходящие в трагикомедии.

Политологи действующего президента США доказали, что работают лучше и качественнее секретной службы. Спрятали главу государства на несколько дней, приспустили флаги, тем самым резко сменив информационный фон и затмив недавнее покушение на кандидата в президенты.