Овечкин об общении с Третьяком: «У нас прекрасные отношения. Периодически связываемся, темы для разговора всегда есть» | Источник: Sports.Ru

— Мы с ним периодически связываемся, темы для разговоров всегда есть, поздравляем друг друга с главными праздниками.

С Владиславом Александровичем у нас прекрасные отношения, — сказал капитан «Вашингтона».

Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года.