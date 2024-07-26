Овечкин об общении с Третьяком: «У нас прекрасные отношения. Периодически связываемся, темы для разговора всегда есть»
— Расскажите про ваше общение с Владиславом Третьяком, как часто вы контактируете, обсуждаете ли хоккей?
— Расскажите про ваше общение с Владиславом Третьяком, как часто вы контактируете, обсуждаете ли хоккей?
— Мы с ним периодически связываемся, темы для разговоров всегда есть, поздравляем друг друга с главными праздниками.
С Владиславом Александровичем у нас прекрасные отношения, — сказал капитан «Вашингтона».
Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года.
Третьяк о Кубке Стэнли: «Очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Все время ему писал, посылал свои фотографии в форме сборной СССР, чтобы поддержать».