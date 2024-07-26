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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин об общении с Третьяком: «У нас прекрасные отношения. Периодически связываемся, темы для разговора всегда есть»

— Расскажите про ваше общение с Владиславом Третьяком, как часто вы контактируете, обсуждаете ли хоккей?

Овечкин об общении с Третьяком: «У нас прекрасные отношения. Периодически связываемся, темы для разговора всегда есть» | Источник: Sports.Ru

— Мы с ним периодически связываемся, темы для разговоров всегда есть, поздравляем друг друга с главными праздниками.

С Владиславом Александровичем у нас прекрасные отношения, — сказал капитан «Вашингтона».

Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года.

Третьяк о Кубке Стэнли: «Очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Все время ему писал, посылал свои фотографии в форме сборной СССР, чтобы поддержать».

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