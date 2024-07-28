Евгений Малкин: «Генцел — превосходный снайпер. Он играл с Кросби, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в “Тампе”
«Пингвинс» обменяли игрока в «Каролину» в марте. В межсезонье он перешел в «Тампу».
«Пингвинс» обменяли игрока в «Каролину» в марте. В межсезонье он перешел в «Тампу».
"Потеря Генцела? Это элитный игрок, превосходный снайпер. Тяжело сказать, как теперь все сложится.
Он играл с Кросби в одной тройке, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в «Тампе».
Незаменимых нет, но таких игроков трудно заменить«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.