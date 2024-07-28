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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Евгений Малкин: «Генцел — превосходный снайпер. Он играл с Кросби, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в “Тампе”

«Пингвинс» обменяли игрока в «Каролину» в марте. В межсезонье он перешел в «Тампу».

Евгений Малкин: «Генцел — превосходный снайпер. Он играл с Кросби, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в “Тампе” | Источник: Sports.Ru

"Потеря Генцела? Это элитный игрок, превосходный снайпер. Тяжело сказать, как теперь все сложится.

Он играл с Кросби в одной тройке, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в «Тампе».

Незаменимых нет, но таких игроков трудно заменить«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.

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