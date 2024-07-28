Евгений Малкин: «Генцел — превосходный снайпер. Он играл с Кросби, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в “Тампе” | Источник:

"Потеря Генцела? Это элитный игрок, превосходный снайпер. Тяжело сказать, как теперь все сложится.

Он играл с Кросби в одной тройке, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в «Тампе».