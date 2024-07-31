«Для КХЛ погоня Шипачева за Мозякиным не менее важна, чем для НХЛ история Овечкина и Гретцки». Светлов о рекордах результативности | Источник: Sports.Ru

Причем речь идет о системе «гол плюс пас», а это, в принципе, самый главный индивидуальный показатель в хоккее и, значит, главный рекорд всей КХЛ. На мой взгляд, имеет смысл уделить ему максимальное внимание!

Кстати, в этой гонке есть отличный пример. НХЛ уже второй сезон живет погоней Александра Овечкина за казавшимся вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Вокруг этой гонки, насколько понимаю, построена политика и «Вашингтона», и всей НХЛ. И самое интересное в ней только начинается — в предстоящем сезоне будем пристально следить за каждой из четырех десятков оставшихся Овечкину шайб.