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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup

Товарищеская встреча прошла в рамках ежегодного детского турнира Ovi Cup и завершилась со счетом 6:6.

Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup | Источник: Sports.Ru

В игре помимо Овечкина приняли участие действующие игроки клубов НХЛ — Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Александр Романов.

Также в одном звене с форвардом «Вашингтона» вышел его 6‑летний сын Сергей, открывший счет в игре.

Им противостояли легенды советского и российского хоккея — Вячеслав Фетисов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Андрей Марков и другие.

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