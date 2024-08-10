Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup
Товарищеская встреча прошла в рамках ежегодного детского турнира Ovi Cup и завершилась со счетом 6:6.
Товарищеская встреча прошла в рамках ежегодного детского турнира Ovi Cup и завершилась со счетом 6:6.
В игре помимо Овечкина приняли участие действующие игроки клубов НХЛ — Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Александр Романов.
Также в одном звене с форвардом «Вашингтона» вышел его 6‑летний сын Сергей, открывший счет в игре.
Им противостояли легенды советского и российского хоккея — Вячеслав Фетисов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Андрей Марков и другие.