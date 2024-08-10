Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи» | Источник: Sports.Ru

"У нас с Кузей прекрасные отношения, все хорошо. Я его видел в Новогорске, пожелал удачи. У каждого человека есть своя голова на плечах, каждый сам принимает решение.

Он принял решение совместно с семьей приехать и играть в СКА. Могу только пожелать ему успехов«, — сказал форвард “Вашингтона” Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Застал три поколения. Система, тактика, профессионализм — все поменялось. Раньше клюшки деревянные были, теперь ничего не весят».