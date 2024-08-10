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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи»

Оба российских форварда являются обладателями Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».

Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи» | Источник: Sports.Ru

"У нас с Кузей прекрасные отношения, все хорошо. Я его видел в Новогорске, пожелал удачи. У каждого человека есть своя голова на плечах, каждый сам принимает решение.

Он принял решение совместно с семьей приехать и играть в СКА. Могу только пожелать ему успехов«, — сказал форвард “Вашингтона” Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Застал три поколения. Система, тактика, профессионализм — все поменялось. Раньше клюшки деревянные были, теперь ничего не весят».

Фетисов — Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят — ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола».

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