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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о словах Ротенберга, что СКА потянет его переход: «У Романа Борисовича через два года все может поменяться»

Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить форварда в СКА после истечения срока его контракта с «Вашингтоном».

Овечкин о словах Ротенберга, что СКА потянет его переход: «У Романа Борисовича через два года все может поменяться» | Источник: Sports.Ru

— Роман Ротенберг сказал, что у СКА есть средства и на Александра Овечкина. Через два года вы можете приехать куда‑то, не считая родного «Динамо»?

— Через два года, как я думаю, все может поменяться.

— У вас в принятии решения?

— Нет, поменяться у Романа Борисовича.

— А вы через два года можете продлить контракт в НХЛ?

— Поживем — увидим. Опять же, два года — это долгий срок. Все может произойти, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Застал три поколения. Система, тактика, профессионализм — все поменялось. Раньше клюшки деревянные были, теперь ничего не весят».

Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи».

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