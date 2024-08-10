Овечкин о словах Ротенберга, что СКА потянет его переход: «У Романа Борисовича через два года все может поменяться»

— Роман Ротенберг сказал, что у СКА есть средства и на Александра Овечкина. Через два года вы можете приехать куда‑то, не считая родного «Динамо»?
— Через два года, как я думаю, все может поменяться.
— У вас в принятии решения?
— Нет, поменяться у Романа Борисовича.
— А вы через два года можете продлить контракт в НХЛ?
— Поживем — увидим. Опять же, два года — это долгий срок. Все может произойти, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин: «Застал три поколения. Система, тактика, профессионализм — все поменялось. Раньше клюшки деревянные были, теперь ничего не весят».
Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи».