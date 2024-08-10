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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о том, что Конюхов «не подал бы ему руки»: «Я не обиделся, у каждого свое мнение. Федор вряд ли позовет меня в кругосветку»

Известный путешественник ранее заявил, что плохо относится к российскому хоккеисту.

Овечкин о том, что Конюхов «не подал бы ему руки»: «Я не обиделся, у каждого свое мнение. Федор вряд ли позовет меня в кругосветку» | Источник: Sports.Ru

— Все лето бомбила тема, когда знаменитый путешественник Федор Конюхов сказал, что не подал бы руки Александру Овечкину, потому что он играет в хоккей в Америке, а не в России. Вас это задело?

— Я на Федора не обиделся. А зачем? У каждого есть свои мысли, свое мнение. Я стараюсь не обращать внимания на такие реплики.

— Если Конюхов позовет вас в кругосветку, вы поедете?

— С ним — поеду. Но я думаю, что Федор навряд ли меня позовет, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Фетисов — Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят — ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола».

Овечкин о словах Ротенберга, что СКА потянет его переход: «У Романа Борисовича через два года все может поменяться».

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