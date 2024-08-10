Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о тренировках 6-летнего сына: «Два раза занимается с командой, четыре — отдельно. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год, будем работать»

Сегодня команда Овечкина сыграла с командой Вячеслава Фетисова в гала‑матче детского турнира.

Овечкин о тренировках 6-летнего сына: «Два раза занимается с командой, четыре — отдельно. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год, будем работать» | Источник: Sports.Ru

Товарищеская встреча прошла в рамках ежегодного детского турнира Ovi Cup и завершилась со счетом 6:6.

В игре помимо Овечкина приняли участие действующие игроки клубов НХЛ — Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Александр Романов.

Также в одном звене с форвардом «Вашингтона» вышел его 6‑летний сын Сергей, открывший счет в игре.

"Организация турнира на высшем уровне. Я был в Красногорске, разговаривал с детьми. Все довольны, всем все нравится. Вот, сын сегодня вышел на коньки.

Будем работать. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год. Он занимается, в команде тренируется — два раза с ней и четыре раза отдельно«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.

Читайте также от «Sports»
Шпионский скандал на Олимпиаде: следили c дрона за соперником
Драма парагвайской красотки-пловчихи в Париже. Завершила карьеру
«Это похоже на издевательство». Сена срывает Олимпиаду
Мбаппе покупает клуб детства «Кан»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь