Овечкин о тренировках 6-летнего сына: «Два раза занимается с командой, четыре — отдельно. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год, будем работать»
Сегодня команда Овечкина сыграла с командой Вячеслава Фетисова в гала‑матче детского турнира.
Сегодня команда Овечкина сыграла с командой Вячеслава Фетисова в гала‑матче детского турнира.
Товарищеская встреча прошла в рамках ежегодного детского турнира Ovi Cup и завершилась со счетом 6:6.
В игре помимо Овечкина приняли участие действующие игроки клубов НХЛ — Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Александр Романов.
Также в одном звене с форвардом «Вашингтона» вышел его 6‑летний сын Сергей, открывший счет в игре.
"Организация турнира на высшем уровне. Я был в Красногорске, разговаривал с детьми. Все довольны, всем все нравится. Вот, сын сегодня вышел на коньки.
Будем работать. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год. Он занимается, в команде тренируется — два раза с ней и четыре раза отдельно«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.