Овечкин о тренировках 6-летнего сына: «Два раза занимается с командой, четыре — отдельно. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год, будем работать» | Источник: Sports.Ru

Товарищеская встреча прошла в рамках ежегодного детского турнира Ovi Cup и завершилась со счетом 6:6.

В игре помимо Овечкина приняли участие действующие игроки клубов НХЛ — Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Александр Романов.

Также в одном звене с форвардом «Вашингтона» вышел его 6‑летний сын Сергей, открывший счет в игре.

"Организация турнира на высшем уровне. Я был в Красногорске, разговаривал с детьми. Все довольны, всем все нравится. Вот, сын сегодня вышел на коньки.