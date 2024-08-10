Овечкин о «Вашингтоне»: «Постараемся навести шороху в Кубке Стэнли. Руководство усилило команду, подписало хороших игроков»

«В команде произошли изменения, и их лучшая сторона — молодые хоккеисты, которые играли в “Херши”, получили тот игровой опыт, который тяжело получить.

Они играли в плей-офф, провели большую часть своего времени в «Вашингтоне», выросли как спортсмены. Что касается моего желания выиграть еще один Кубок Стэнли, то поживем — увидим. Мы будем делать для этого все возможное.