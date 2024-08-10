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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о «Вашингтоне»: «Постараемся навести шороху в Кубке Стэнли. Руководство усилило команду, подписало хороших игроков»

В прошлом сезоне «Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» (0−4) в первом раунде Кубка Стэнли. «Вашингтон» выигрывал Кубок в 2018 году.

Овечкин о «Вашингтоне»: «Постараемся навести шороху в Кубке Стэнли. Руководство усилило команду, подписало хороших игроков» | Источник: Sports.Ru

«В команде произошли изменения, и их лучшая сторона — молодые хоккеисты, которые играли в “Херши”, получили тот игровой опыт, который тяжело получить.

Они играли в плей-офф, провели большую часть своего времени в «Вашингтоне», выросли как спортсмены. Что касается моего желания выиграть еще один Кубок Стэнли, то поживем — увидим. Мы будем делать для этого все возможное.

Руководство клуба осуществило усиление команды, подписало хороших игроков. Будем делать все возможное для попадания в плей-офф и постараемся навести там шороху«, — сказал капитан “Кэпиталс” Александр Овечкин.

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