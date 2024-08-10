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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин об академии: «Вовлечен на 100%, хотим сделать лучшую. Будем воспитывать детей, чтобы они могли играть в КХЛ и НХЛ, дай бог»

— В 2026 году в Мневниках будет введена в эксплуатацию Академия имени Александра Овечкина: насколько плотно контролируете строительство объекта, все-таки это ваше имя и ваш бренд?

Овечкин об академии: «Вовлечен на 100%, хотим сделать лучшую. Будем воспитывать детей, чтобы они могли играть в КХЛ и НХЛ, дай бог» | Источник: Sports.Ru

— Вместе с партнерами мы вовлечены на 100%. Хотим сделать лучшую академию. Понятно, что это тяжело, но будем делать все возможное.

— Своей академией планируете бросить вызов классическим столичным хоккейным школам?

— Мы будем следовать шаг за шагом. Если будет возможность конкурировать, то будем это делать. Если нет, то будем воспитывать детей сами — благодаря своему опыту и знаниям.

— Как найти баланс между коммерческой составляющей и тем, чтобы дети не из богатых семей также имели возможность заниматься хоккеем?

— Для этого есть главный тренер и тренеры команд, которые будут воспитывать детишек для того, чтобы они в зрелом возрасте приходили в другие клубы, получая возможность играть в КХЛ или, дай бог, в НХЛ, — сказал капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.

Овечкин о «Вашингтоне»: «Постараемся навести шороху в Кубке Стэнли. Руководство усилило команду, подписало хороших игроков».

Овечкин о тренировках 6-летнего сына: «Два раза занимается с командой, четыре — отдельно. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год, будем работать».

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