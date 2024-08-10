Овечкин об академии: «Вовлечен на 100%, хотим сделать лучшую. Будем воспитывать детей, чтобы они могли играть в КХЛ и НХЛ, дай бог» | Источник: Sports.Ru

— Вместе с партнерами мы вовлечены на 100%. Хотим сделать лучшую академию. Понятно, что это тяжело, но будем делать все возможное.

— Своей академией планируете бросить вызов классическим столичным хоккейным школам?

— Мы будем следовать шаг за шагом. Если будет возможность конкурировать, то будем это делать. Если нет, то будем воспитывать детей сами — благодаря своему опыту и знаниям.

— Как найти баланс между коммерческой составляющей и тем, чтобы дети не из богатых семей также имели возможность заниматься хоккеем?

— Для этого есть главный тренер и тренеры команд, которые будут воспитывать детишек для того, чтобы они в зрелом возрасте приходили в другие клубы, получая возможность играть в КХЛ или, дай бог, в НХЛ, — сказал капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.

Овечкин о «Вашингтоне»: «Постараемся навести шороху в Кубке Стэнли. Руководство усилило команду, подписало хороших игроков».