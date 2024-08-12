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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Ротенберг о «Красной Машине Юниор» в финале Кубка Овечкина: «При помощи “Газпрома” мы можем организовать продуктивную работу всей вертикали СКА»

«Хочу еще раз поздравить всю Академию СКА, “Красную Машину Юниор” с выходом в финал престижного Кубка Овечкина.

Ротенберг о «Красной Машине Юниор» в финале Кубка Овечкина: «При помощи “Газпрома” мы можем организовать продуктивную работу всей вертикали СКА» | Источник: Sports.Ru

Мы увидели, что в очной борьбе ребята ничем не уступают, а иногда и превосходят команды из группы А Первенства Москвы.

«Красная Машина Юниор» на пути к финалу обыграла сразу трех таких соперников — «Балашиху», столичное «Динамо» и «Локомотив 2004» (в финале команда проиграла «Спартаку», выступали игроки не старше 12 лет — Спортс).

Для обычных пацанов это огромный успех, поэтому мы и назвали их результат нашим Чудом на льду. Это показывает, что и они, и вся наша Академия на верном пути. При помощи «Газпрома» мы можем организовать продуктивную работу всей клубной вертикали, и ребята, которые занимаются по программе подготовки хоккеистов Красная Машина, это доказали.

Еще раз огромная благодарность Саше Овечкину за такой прекрасный турнир, правительству Московской области — за поддержку в организации. Чем чаще наши ребята будут выступать в таких конкурентных условиях, когда сильнейшие играют с сильнейшими, тем лучше будет всему нашему хоккею", — написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

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