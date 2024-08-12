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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о детском турнире своего имени: «Мы развиваемся, огромное спасибо губернатору Подмосковья. На следующий год будем делать на “ВТБ-Арене”

Шестой по счету розыгрыш Кубка Овечкина среди детских команд проходил в Красногорске и Мытищах.

Овечкин о детском турнире своего имени: «Мы развиваемся, огромное спасибо губернатору Подмосковья. На следующий год будем делать на “ВТБ-Арене” | Источник: Sports.Ru

Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака», обыгравшие в финале «Красную Машину Юниор».

"Мы развиваемся. Хотел сказать огромное спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который разрешил нам провести турнир.

Я думаю, все довольны, все проходит на высшем уровне, посмотрите, сколько болельщиков пришло на гала-матч и больше их половины осталось посмотреть детский турнир, это будет память на всю жизнь.

Что касается «ВТБ-Арены», то это мы будем делать уже на следующий год«, — сказал капитан “Вашингтона”.

На «ВТБ-Арене» проводит свои домашние матчи московское «Динамо».

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