Дегтярев о Кубке Овечкина: «Путин говорил: “Спорт закаляет характер, укрепляет ценности в стране”. Благодарю Александра, который вкладывает силы и душу в развитие детско-юношеского хоккея в России» | Источник: Sports.Ru

Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака», обыгравшие в финале «Красную Машину Юниор».

"От себя, от Министерства спорта РФ поздравляю в первую очередь всех с Днем физкультурника.

А участникам Кубка Овечкина хочу привести слова нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Спорт закаляет характер, помогает стремиться к цели, укрепляет ценности, которые заложены в стране».