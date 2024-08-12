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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дегтярев о Кубке Овечкина: «Путин говорил: “Спорт закаляет характер, укрепляет ценности в стране”. Благодарю Александра, который вкладывает силы и душу в развитие детско-юношеского хоккея в России»

Шестой по счету розыгрыш Кубка Овечкина среди детских команд проходил в Красногорске и Мытищах.

Дегтярев о Кубке Овечкина: «Путин говорил: “Спорт закаляет характер, укрепляет ценности в стране”. Благодарю Александра, который вкладывает силы и душу в развитие детско-юношеского хоккея в России» | Источник: Sports.Ru

Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака», обыгравшие в финале «Красную Машину Юниор».

"От себя, от Министерства спорта РФ поздравляю в первую очередь всех с Днем физкультурника.

А участникам Кубка Овечкина хочу привести слова нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Спорт закаляет характер, помогает стремиться к цели, укрепляет ценности, которые заложены в стране».

Ну и, конечно, хочу поблагодарить Александра Овечкина, который вкладывает силы, время, душу в развитие детско-юношеского хоккея в России. Кубок Овечкина является крупнейшим детским турниром по хоккею в стране", — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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