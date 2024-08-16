Мама Овечкина об академии сына: «Еще одна возможность учить детей хоккею. Саша привык всем помогать, много лет привозит из Америки десятки баулов с экипировкой, мы их раздаем»

— Однозначно! Это еще одна возможность, чтобы учить всех желающих детей хоккею. Как я слышала, строительство идет хорошо, и все должно быть сдано в срок. Когда состоится открытие академии, будет повод вас туда пригласить.
Кстати, Саша много лет по своим каналам привозит из Америки десятки баулов с хоккейной экипировкой. Они у нас на даче лежат штабелями. Мы их раздаем, но завозят новые. Мы уже 10 раз их в спортивные школы отправили, но везут новые баулы.
И на Кубке Овечкина мы каждый раз дарим подарки маленьким детям, и хоккейным школам помогаем. Может быть, не все видят эту работу, но поверьте, она очень большая.
Саша с детства был очень отзывчивым, он привык всем помогать, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и мама Александра Овечкина.
Овечкин об академии: «Вовлечен на 100%, хотим сделать лучшую. Будем воспитывать детей, чтобы они могли играть в КХЛ и НХЛ, дай бог».