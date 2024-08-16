Мама Овечкина об академии сына: «Еще одна возможность учить детей хоккею. Саша привык всем помогать, много лет привозит из Америки десятки баулов с экипировкой, мы их раздаем»

Кстати, Саша много лет по своим каналам привозит из Америки десятки баулов с хоккейной экипировкой. Они у нас на даче лежат штабелями. Мы их раздаем, но завозят новые. Мы уже 10 раз их в спортивные школы отправили, но везут новые баулы.