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Мама Овечкина об академии сына: «Еще одна возможность учить детей хоккею. Саша привык всем помогать, много лет привозит из Америки десятки баулов с экипировкой, мы их раздаем»

— Через несколько лет в Москве будет открыта Академия имени Александра Овечкина. Важный проект?

Источник: Sports.Ru

— Однозначно! Это еще одна возможность, чтобы учить всех желающих детей хоккею. Как я слышала, строительство идет хорошо, и все должно быть сдано в срок. Когда состоится открытие академии, будет повод вас туда пригласить.

Кстати, Саша много лет по своим каналам привозит из Америки десятки баулов с хоккейной экипировкой. Они у нас на даче лежат штабелями. Мы их раздаем, но завозят новые. Мы уже 10 раз их в спортивные школы отправили, но везут новые баулы.

И на Кубке Овечкина мы каждый раз дарим подарки маленьким детям, и хоккейным школам помогаем. Может быть, не все видят эту работу, но поверьте, она очень большая.

Саша с детства был очень отзывчивым, он привык всем помогать, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и мама Александра Овечкина.

Овечкин об академии: «Вовлечен на 100%, хотим сделать лучшую. Будем воспитывать детей, чтобы они могли играть в КХЛ и НХЛ, дай бог».