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Кожевников о Шипачеве: «Ак Барс» на ровном месте умудрился сесть в лужу. В НХЛ гонку за Мозякиным раскручивала бы пресса, свитеров продали бы на половину бюджета, а у нас — тиши

37-летний форвард был обменян в минское «Динамо» в это межсезонье.

Источник: Sports.Ru

— Из Казани он уходил тяжело…

— Для меня это самая странная история лета. Не могу понять «Ак Барс», который на ровном месте умудрился сесть в лужу.

— О чем речь?

— В НХЛ на таком бомбардирском рекорде лиги построили бы весь сезон, как это, кстати, мы видим в случае с гонкой Овечкина за Гретцки.

Гонку Шипачева за Мозякиным и за тысячей очков раскручивала бы пресса, этих игроков надули бы до уровня лучших хоккеистов мира, одних только свитеров продали бы на половину клубного бюджета. А у нас, смотрю, тишина.

Лига молчит, эксперты-критики обсуждают разве что игру Вадима на чистом льду. Удивительно!

Но больше всех удивила Казань. Сначала на ровном месте упустила такую красивую историю, а теперь еще и плюет ей вслед. Казани нужно раскручивать новую команду, а там до сих пор вспоминают Шипачева и его не самую высокую скорость.

Сейчас все это выглядит нелепо. А в сентябре, когда Шипачев, надеюсь, побьет рекорд Мозякина, это будет выглядеть просто смешно, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.