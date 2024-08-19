Кожевников о Шипачеве: «Ак Барс» на ровном месте умудрился сесть в лужу. В НХЛ гонку за Мозякиным раскручивала бы пресса, свитеров продали бы на половину бюджета, а у нас — тиши

— Из Казани он уходил тяжело…
— Для меня это самая странная история лета. Не могу понять «Ак Барс», который на ровном месте умудрился сесть в лужу.
— О чем речь?
— В НХЛ на таком бомбардирском рекорде лиги построили бы весь сезон, как это, кстати, мы видим в случае с гонкой Овечкина за Гретцки.
Гонку Шипачева за Мозякиным и за тысячей очков раскручивала бы пресса, этих игроков надули бы до уровня лучших хоккеистов мира, одних только свитеров продали бы на половину клубного бюджета. А у нас, смотрю, тишина.
Лига молчит, эксперты-критики обсуждают разве что игру Вадима на чистом льду. Удивительно!
Но больше всех удивила Казань. Сначала на ровном месте упустила такую красивую историю, а теперь еще и плюет ей вслед. Казани нужно раскручивать новую команду, а там до сих пор вспоминают Шипачева и его не самую высокую скорость.
Сейчас все это выглядит нелепо. А в сентябре, когда Шипачев, надеюсь, побьет рекорд Мозякина, это будет выглядеть просто смешно, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.