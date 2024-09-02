Игорь Бахмутов: «Рябкин напоминает мне Овечкина — антропометрия, катание, голевое чутье. Шайба его любит, прилетает после любого отскока»

Надо посмотреть по сезону на его развитие таланта. Сколько матчей сыграет, в каком состоянии. Не сомневаюсь, что будут заброшенные шайбы в регулярке. Бросочек-то у него уже сейчас будь здоров. Знает, в каком месте нужно оказаться.