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Игорь Бахмутов: «Рябкин напоминает мне Овечкина — антропометрия, катание, голевое чутье. Шайба его любит, прилетает после любого отскока»

17-летний форвард является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025. В прошлом сезоне Olmpbet МХЛ Рябкин в 49 матчах набрал 64 (25+39) очка.

Источник: Sports.Ru

— Рябкин мне чем-то напоминает Овечкина. Антропометрией, катанием, голевым чутьем. Видел его игры в прошлом сезоне, и он произвел на меня впечатление.

— Ждать ли яркого сезона от него в КХЛ?

— Палка о двух концах. Допустим, будет прорыв, дальше что? Уедет в НХЛ? Теоретически я могу представить, что он там заиграет. А если не случится прорыва, скажут, что Кудашов не дает возможности раскрыться.

Надо посмотреть по сезону на его развитие таланта. Сколько матчей сыграет, в каком состоянии. Не сомневаюсь, что будут заброшенные шайбы в регулярке. Бросочек-то у него уже сейчас будь здоров. Знает, в каком месте нужно оказаться.

Я бы даже назвал это по-другому, что шайба его любит. Где бы он ни находился, любой отскок, а шайба все равно к нему прилетает, — сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.