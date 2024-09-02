Игорь Бахмутов: «Рябкин напоминает мне Овечкина — антропометрия, катание, голевое чутье. Шайба его любит, прилетает после любого отскока»

— Рябкин мне чем-то напоминает Овечкина. Антропометрией, катанием, голевым чутьем. Видел его игры в прошлом сезоне, и он произвел на меня впечатление.
— Ждать ли яркого сезона от него в КХЛ?
— Палка о двух концах. Допустим, будет прорыв, дальше что? Уедет в НХЛ? Теоретически я могу представить, что он там заиграет. А если не случится прорыва, скажут, что Кудашов не дает возможности раскрыться.
Надо посмотреть по сезону на его развитие таланта. Сколько матчей сыграет, в каком состоянии. Не сомневаюсь, что будут заброшенные шайбы в регулярке. Бросочек-то у него уже сейчас будь здоров. Знает, в каком месте нужно оказаться.
Я бы даже назвал это по-другому, что шайба его любит. Где бы он ни находился, любой отскок, а шайба все равно к нему прилетает, — сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.