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Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»

В июле команды провели благотворительный матч, который завершился вничью — 8:8.

Источник: Sports.Ru

— Кто вас пригласил на Матч года?

— Меня позвал Миша Сергачев. Не думал, что он мне может написать, дважды пересмотрел, точно ли это он или фэйк. Был приятный нежданчик. Сначала я думал, что не получится приехать, но в итоге получилось. Я тогда спросил у Миши: «Предложение еще в силе?». Он мне ответил: «Да, конечно, приезжай».

— Каково было выходить на лед против Овечкина, Малкина, Панарина?

— Очень приятно. Даже не передать словами эмоции. Смотрел на этих хоккеистов по телевизору, а тут выходил на один лед.

— Что скажете про их броски?

— Про бросок Овечкина и говорить ничего не надо. Там все все знают. К сожалению, у него не получилось мне бросить, я очень ждал этого.

— Удалось с Бобровским познакомиться?

— Да, я поздравил его с Кубком Стэнли, а он меня с Кубком Гагарина. Я даже не ожидал, что он меня знает. Был в шоке. Мы немного пообщались, но совсем чуть-чуть, — сказал вратарь «Металлурга».