Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»

— Кто вас пригласил на Матч года?
— Меня позвал Миша Сергачев. Не думал, что он мне может написать, дважды пересмотрел, точно ли это он или фэйк. Был приятный нежданчик. Сначала я думал, что не получится приехать, но в итоге получилось. Я тогда спросил у Миши: «Предложение еще в силе?». Он мне ответил: «Да, конечно, приезжай».
— Каково было выходить на лед против Овечкина, Малкина, Панарина?
— Очень приятно. Даже не передать словами эмоции. Смотрел на этих хоккеистов по телевизору, а тут выходил на один лед.
— Что скажете про их броски?
— Про бросок Овечкина и говорить ничего не надо. Там все все знают. К сожалению, у него не получилось мне бросить, я очень ждал этого.
— Удалось с Бобровским познакомиться?
— Да, я поздравил его с Кубком Стэнли, а он меня с Кубком Гагарина. Я даже не ожидал, что он меня знает. Был в шоке. Мы немного пообщались, но совсем чуть-чуть, — сказал вратарь «Металлурга».