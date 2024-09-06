Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»

— Меня позвал Миша Сергачев. Не думал, что он мне может написать, дважды пересмотрел, точно ли это он или фэйк. Был приятный нежданчик. Сначала я думал, что не получится приехать, но в итоге получилось. Я тогда спросил у Миши: «Предложение еще в силе?». Он мне ответил: «Да, конечно, приезжай».