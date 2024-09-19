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Козырев о «Северстали» и 5:4 с «Торпедо»: «Матч получился эмоциональным. Обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей»

«Матч получился эмоциональным, обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей. Матч был последним в домашней серии, мы ее закончили на хорошей ноте, сейчас отдохнем и двигаемся дальше».

Источник: Sports

О Душаке.

«Мы ждали, когда приедет Джо. Он сегодня сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив, помог. Ждали этого защитника для нашего большинства, нам его не хватало. Праворукий», — сказал главный тренер «Северстали».