Козырев о «Северстали» и 5:4 с «Торпедо»: «Матч получился эмоциональным. Обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей»

О Душаке.
«Мы ждали, когда приедет Джо. Он сегодня сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив, помог. Ждали этого защитника для нашего большинства, нам его не хватало. Праворукий», — сказал главный тренер «Северстали».
«Матч получился эмоциональным, обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей. Матч был последним в домашней серии, мы ее закончили на хорошей ноте, сейчас отдохнем и двигаемся дальше».
О Душаке.
«Мы ждали, когда приедет Джо. Он сегодня сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив, помог. Ждали этого защитника для нашего большинства, нам его не хватало. Праворукий», — сказал главный тренер «Северстали».