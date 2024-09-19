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Лишка о домашней серии «Северстали»: «Оценю положительно. Могло быть 4 победы в 4 матчах, с “Сибирью” тоже играли неплохо»

"Получилась очень быстрая игра, много моментов было и у нас, у соперника. В целом, думаю, делали много правильных вещей. Может быть, нужно было попроще играть в третьем периоде, больше играть на результат.

Источник: Sports

"Получилась очень быстрая игра, много моментов было и у нас, у соперника. В целом, думаю, делали много правильных вещей. Может быть, нужно было попроще играть в третьем периоде, больше играть на результат.

Домашнюю серию оценю положительно. В домашних играх чувствуем себя хорошо, много болельщиков приходит. Три победы в четырех играх — это неплохо, но могло получиться и четыре, с «Сибирью» (2:5) тоже играли неплохо.

Завтра выходной, важно восстановиться, в сентябре у нас сложный график«, — сказал нападающий “Северстали”.

После 7 матчей череповчане с 10 очками делят лидерство в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом».