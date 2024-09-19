Кожевников о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «У него есть это в крови! Он прирожденный бомбардир»

— У Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки в этом сезоне?
— У него есть это в крови! Это не мое мнение, у него это в крови!
Он прирожденный бомбардир, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— У Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки в этом сезоне?
— У него есть это в крови! Это не мое мнение, у него это в крови!
Он прирожденный бомбардир, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.