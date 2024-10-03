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Яшкин о 10-матчевой результативной серии: «Это результат большой работы. В моменте с шайбой в игре с “Амуром” постарался перед воротами и получил за это вознаграждение»

Нападающий «Ак Барса» забил гол, продлив свою результативную серию до 10 игр со старта сезона.

Источник: Sports

— Матч выдался трудным. Не надо искать оправданий, у всех сложный график. Хорошо, что боролись до конца.

— Что стало ключевым в матче?

— Думаю, Мифтахов помог в первую очередь. Боролись, ловили на себя, прибавляли в самоотверженности.

— Насколько сказалось отсутствие Петана?

— В большинстве не все получалось. На перестановки нужно время.

— У вас длительная серия с набранными очками. Обращаете на это внимание?

— Приятно. Это результат большой работы. В моменте с заброшенной шайбой постарался перед воротами и получил за это вознаграждение.

— На буллиты вас ставили изначально?

— Тренер затянул, видимо, хотел взбодрить нас. Потом сказал мое имя, я был готов, — сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.