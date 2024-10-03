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Рябыкин об «Авангарде»: «Руководство правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами»

30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

Источник: Sports

— Как воспринимали серию поражений «Авангарда», которая завершилась победой в сибирском дерби?

— Спокойно. Иногда оправдания искусственно придумываются, но тут все было на поверхности — команда потеряла из-за травм лидеров во всех линиях.

Много говорилось о потере главного созидателя Ткачева и главного снайпера Буше. Но при этом забывали о травме и вратаря Бердина, который летом рассматривался как первый номер команды. Это реально очень серьезные факторы.

— Можно было проводить параллели с дебютом вашего «Авангарда» двухлетней давности, когда стартовали с 12 гостевых матчей?

— Да. Тем более что мы тогда не только прописались в гостях, поскольку ждали введения в строй новой омской арены, но и лишились первого центра — Найта. Вполне сравнимые ситуации.

И я считаю, руководство сейчас правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами. В долгую это может сыграть на «Авангард».

— Но разве сибирское дерби, в котором «Авангард» с огромным трудом победил — 3:2, убедило?

— Да, тяжелый матч. «Авангард» опять пропустил первым, но отыгрался с 0:2. Важно еще и то, что победный гол забил трансферный джокер — Спунер. Это к вопросу о кадровой политике и стратегии.

— Почему Омск почти во всех матчах на этом отрезке давал соперникам фору?

— Это психология. Команда выходила на лед под давлением результата, боялась совершить ошибку. В таких случаях ошибки как раз и приходят.

В принципе такая же болезнь была у «Авангарда» и два сезона назад. По игре выглядели неплохо, в ряде матчей доминировали, но психология не помогала. Плюс не было такой внешней поддержки со стороны трансферов, как сейчас. Единство внутри клуба — очень важный фактор, — сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.