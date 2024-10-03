Рябыкин об «Авангарде»: «Руководство правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами»

В принципе такая же болезнь была у «Авангарда» и два сезона назад. По игре выглядели неплохо, в ряде матчей доминировали, но психология не помогала. Плюс не было такой внешней поддержки со стороны трансферов, как сейчас. Единство внутри клуба — очень важный фактор, — сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.