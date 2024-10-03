Щитов о «Динамо»: «Скомканный старт ни о чем не говорит. Хоккеисты притрутся, сыграются и начнут забивать. Все будет нормально»

«Рано или поздно “Динамо” должно было выйти на правильный путь. Там хорошая команда и тренерский штаб. Это сентябрь.
СКА тот же чередовал победы и поражения в начале прошлого сезона, но потом высоко поднялся в турнирной таблице. Тут нужно делать скидку на то, что впервые была столь короткая предсезонная подготовка. В октябре посмотрим, что будет получаться.
Думаю, с 15-й игры все придет в привычное русло. Лидеры поднимутся наверх. Скомканный старт ни о чем не говорит. Хоккеисты притрутся, сыграются и начнут забивать. Все будет нормально", — сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.