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Щитов о «Динамо»: «Скомканный старт ни о чем не говорит. Хоккеисты притрутся, сыграются и начнут забивать. Все будет нормально»

Команда под руководством Алексея Кудашова одержала 5 побед в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков.
Источник: Sports

«Рано или поздно “Динамо” должно было выйти на правильный путь. Там хорошая команда и тренерский штаб. Это сентябрь.

СКА тот же чередовал победы и поражения в начале прошлого сезона, но потом высоко поднялся в турнирной таблице. Тут нужно делать скидку на то, что впервые была столь короткая предсезонная подготовка. В октябре посмотрим, что будет получаться.

Думаю, с 15-й игры все придет в привычное русло. Лидеры поднимутся наверх. Скомканный старт ни о чем не говорит. Хоккеисты притрутся, сыграются и начнут забивать. Все будет нормально", — сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.