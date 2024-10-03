Депутат Свищев о Гашеке: «Не знаю, что у него произошло с Россией. Обидно, что он так относится. В НХЛ наших ребят берут не потому, что они россияне, а из-за качества их игры»

Даже обидно, что Гашек так относится, не знаю, что у него такого произошло с Россией. Может ли быть дело в политической карьере? Я вот даже не знал, что он, оказывается, в Сенат не прошел. Вот видите, Гашек даже на родине не популярный, хотя и бренд.