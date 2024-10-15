Миронов об игре с «Динамо»: «Жамнова не хватало, конечно. Мы пытались поговорить с ребятами, в раздевалке настроиться. Но кекс-мекс — и 0:5»

— Насколько ощущалось отсутствие Алексея Жамнова?
— Не такой результат мы хотели для Алексея Юрьевича, чтобы его поддержать. Может, и не хватало его советов на лавке, если мы 0:5 проиграли.
Конечно, не хватало главного тренера. Но мы пытались поговорить с ребятами, в раздевалке настроиться. Но кекс-мекс — и 0:5.
— Во время матча Жамнов не руководил командой по аудиосвязи?
— Я не знаю — может, он с помощниками на связи был. Нам-то, естественно, по телефону никто не звонил. А так, наверняка какая-то информация передавалась, они работают не первый год вместе.
Но в хоккей играем мы, и нам нужно максимально использовать все для результата, — сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.