Светлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Ему нужен элитный центр. Правильно собранная тройка – это оркестр, в прошлом сезоне у Александра его не было»

Так вот в «Вашингтоне» в прошлом сезоне после травм Кузнецова и Бэкстрема этого оркестра у Овечкина не было. Судя по тому, что увидел в первом матче этого чемпионата и в некоторых эпизодах контрольных игр с балансом звена у нашего снайпера опять не все в порядке. Ноль бросков в дебюте это подтверждают.