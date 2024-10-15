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Светлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Ему нужен элитный центр. Правильно собранная тройка – это оркестр, в прошлом сезоне у Александра его не было»

Капитан «Вашингтона» остался без голов и бросков в створ в первом матче в новом сезоне НХЛ – против «Нью-Джерси» (3:5).
Источник: Sports

— Все хоккейные болельщики в России следят за ней и переживают за Овечкина.

Честно говоря, первый матч «Вашингтона» в этом сезоне насторожил. Александру, как любому снайперу, нужен элитный центрфорвард и правильно подобранный второй край.

В свое время мне в «Динамо» повезло и с центральным — Анатолием Семеновым, и с крайним — Сергеем Яшиным. Правильно собранная тройка — это оркестр, в котором у каждого свой инструмент. Только тогда слышим музыку.

Так вот в «Вашингтоне» в прошлом сезоне после травм Кузнецова и Бэкстрема этого оркестра у Овечкина не было. Судя по тому, что увидел в первом матче этого чемпионата и в некоторых эпизодах контрольных игр с балансом звена у нашего снайпера опять не все в порядке. Ноль бросков в дебюте это подтверждают.

— Есть опасения за гонку?

— Они были в первой половине прошлого сезона. Но Овечкин сумел переломить ситуацию зимой и весной, где-то на игровой перестройке и индивидуальных усилиях свои голы все-таки забил.

Думаю, что и в этом сезоне победной музыки от «Вашингтона» будет трудно ждать. Но Овечкин на опыте будет находить какие-то свои пути, чтобы подобраться к Гретцки, — сказал олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ.