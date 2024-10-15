Плющев об Овечкине на правом фланге: «Для игрока такого уровня большой разницы нет, на каком фланге действовать. Если штаб увидит, что Саше некомфортно, решение поменяют»

Для игрока такого уровня большой разницы нет, на каком фланге действовать. Я прекрасно понимаю, что у всех перед глазами картинка, когда он с точки вбрасывания пробивает насквозь. Ну ничего, будет теперь с другой точки вбрасывания пробивать насквозь.