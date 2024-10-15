Терещенко о «Питтсбурге»: «Они могут попасть в плей-офф. Они этого хотят и стремятся. Малкин не просто так об этом говорит»

Конечно, они могут попасть в плей-офф. Они этого хотят и стремятся. Женька не просто так об этом говорит. Он не становится моложе. Нужно дорожить тем, что ты имеешь, добиваться результата здесь и сейчас", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.