Малкин о россиянах в НХЛ: «Мичков здорово играет, идет среди лидеров по бомбардирам‑новичкам. Чинахов нравится, за Кучеровым всегда интересно смотреть»

— Мне нравится Егор Чинахов из «Коламбуса» — какое у него катание, как он владеет шайбой. Есть молодые перспективные ребята из России. И здорово, что они приезжают в НХЛ, пробиваются наверх — к лучшим хоккеистам мира. Будем за ними наблюдать.