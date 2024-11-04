Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свечников забил «Вашингтону» в пустые ворота. У него 5+6 в 10 матчах

На 60-й минуте форвард «Каролины» поразил пустые ворота, продлив результативную серию (4+3) до 5 игр.

Источник: Sports

Всего в 10 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 11 (5+6) очков.

Сегодня за 17:34 (4:38 — в большинстве, 0:03 — в меньшинстве) у Свечникова 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «0».