Пастрняк не выходил на лед в 3-м периоде матча с «Сиэтлом» по решению тренера «Бостона». Давид не забил в 4-й игре подряд, сегодня — 7 бросков за 14:21

Отметим, что по ходу прошлогодней серии плей-офф с «Торонто» Монтгомери заявлял, что Пастрняку нужно активизироваться на фоне 0+0 в 5-й и 6-й играх. В итоге в 7-м матче Давид стал автором победной шайбы в овертайме.