Кучеров делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Кофилдом, Райнхартом и Хиширом. У всех по 10 шайб

Россиянин делит первое место в гонке снайперов с нападающими Коулом Кофилдом («Монреаль», 10 голов в 12 играх), Сэмом Райнхартом («Флорида», 10 в 13) и Нико Хиширом («Нью-Джерси», 10 в 14).