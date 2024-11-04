Кожевников о голевой серии Овечкина: «Так и должно быть — есть стремление побить рекорд Гретцки. Саша всегда ловит кураж от игры и поставленной цели»

И нельзя сказать, что команда играет только на него, она помогает Овечкину. И он тоже отдает всего себя команде, на его счету ведь есть и результативные передачи. Так что у Саши все в порядке, он играет в хоккей и получает от этого удовольствие. За него можно только порадоваться.