Кожевников о голевой серии Овечкина: «Так и должно быть — есть стремление побить рекорд Гретцки. Саша всегда ловит кураж от игры и поставленной цели»

"Ничего удивительного в такой результативности Саши на старте сезона нет, так и должно быть. Потому что у него есть очень большое стремление побить рекорд Гретцки. Будем ждать этого события.
И нельзя сказать, что команда играет только на него, она помогает Овечкину. И он тоже отдает всего себя команде, на его счету ведь есть и результативные передачи. Так что у Саши все в порядке, он играет в хоккей и получает от этого удовольствие. За него можно только порадоваться.
Будем надеяться, что у Саши получится в этом сезоне побить рекорд Гретцки. Или в следующем сезоне он точно закончит гонку за этим рекордом.
Саша всегда ловит кураж от игры и поставленной цели", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
860! Овечкин забил из офиса! Четвертый матч подряд с голами!