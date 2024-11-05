Квартальнов об 1:4 от «Витязя»: «Ключевой момент — две минуты “5 на 3” не забили. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам»

Почему спецбригада не менялась? Значит, мы верили в этих ребят, которые должны играть и забивать, которые обладают достаточным уровнем мастерства. Мы в этом сезоне уже имели много шансов «5 на 3» и не забили. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам«, — сказал тренер “Динамо” Минск.