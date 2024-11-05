Юдин об удалениях Кузнецова: «На него как будто объявили охоту. Зачем подтапливать игрока такого уровня — неясно»

"Странная ситуация тут с Кузнецовым происходит — такое ощущение, что над ним специально издеваются. Кто был на хоккейной площадке, прекрасно знает, на каком языке там идет общение. И все, кто смотрит все эти микрофоны на судьях или прямые включения, когда комментаторы затихают, знают, что так оно и на скамейках, и на льду во всех командах абсолютно.