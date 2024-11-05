Десятков после 4:1 с Минском: «Последние 3−4 игры “Витязь” изменил построения, тактику. Плюс игра вратаря надежная»

Если Бучельников сказал, что мы обыграем «Динамо» сегодня, значит, так тому и быть. Молодец, держит слово. Мы последние три-четыре игры изменили наши построения. Но не скажу, как и за счет чего. Изменили свою тактику, есть такое«, — сказал тренер “Витязя”.