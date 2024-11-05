Ларионов о молодых игроках на серии буллитов против «Динамо»: «Все было сделано спонтанно. Обычно заранее пишем номера бьющих, а в этом матче называли имя прямо во время каждого раунда»

— Бочаров начинал матч из‑за того, что он играл в «Динамо». На буллиты выпустили Кульбакова, потому что он проявил желание: сказал, что выиграет серию. Я посоветовался с Хабибулиным, мы выпустили Кульбакова, и я рад, что Иван Иванович выиграл серию, — сказал тренер «Торпедо».