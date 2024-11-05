1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини вернется в состав «Сан-Хосе» в матче с «Коламбусом». Он пропустил 12 игр из-за травмы

В предсезонной игре я неудачно въехал в борт и немного травмировал бедро. Потом до начала сезона я не играл и восстановился. Но в первой же смене первого матча [в НХЛ] боль обострилась. Я не хотел уходить со льда, поэтому как-то выдержал, но в конце игры что-то было не так.