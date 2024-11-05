Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини вернется в состав «Сан-Хосе» в матче с «Коламбусом». Он пропустил 12 игр из-за травмы

18-летний канадец сыграет в домашнем матче против «Коламбуса» в регулярном чемпионате НХЛ (5 ноября, начало по московскому времени — 6 ноября в 06:30).
Источник: Sports

Селебрини набрал 2 (1+1) очка в своей дебютной игре в лиге — против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ). В этом матче у него произошел рецидив травмы бедра, полученной в предсезонном матче с «Ютой». В общей сложности нападающий пропустил 12 игр.

"Это неприятно — сыграть один матч, а потом сидеть и ждать. Но сейчас я чувствую себя отлично и не могу дождаться возвращения к играм.

В предсезонной игре я неудачно въехал в борт и немного травмировал бедро. Потом до начала сезона я не играл и восстановился. Но в первой же смене первого матча [в НХЛ] боль обострилась. Я не хотел уходить со льда, поэтому как-то выдержал, но в конце игры что-то было не так.

Во время восстановления я много работал в зале и укреплял все мышцы вокруг бедра. Я делал много упражнений и старался двигаться правильно, чтобы не рисковать", — рассказал Селебрини.

На тренировке «Шаркс» в понедельник Макклин катался в звене с Микаэлем Гранлундом и Тайлером Тоффоли.