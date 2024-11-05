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Вратарь «Нью-Джерси» Аллен сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 31 бросок «Эдмонтона». Он делит лидерство в НХЛ по играм на ноль с Форсбергом из «Оттавы»

34-летний канадец отразил 31 бросок в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (3:0) и был признан первой звездой.

Источник: Sports

В 5 играх в сезоне у Аллена 3 победы при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.

По числу игр на ноль в текущей регулярке Джейк делит первое место с вратарем «Оттавы» Антоном Форсбергом (у обоих по 2).